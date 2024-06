Procon Móvel estará em Americana nesta semana

Americana vai receber nesta semana uma unidade móvel da Fundação Procon, que atenderá o público das 9h às 16h. Na quarta-feira (5), o veículo ficará estacionado na Praça Vinicius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga. Na quinta (6), realizará os atendimentos no estacionamento do Mercado Municipal, na região central da cidade.

O objetivo da ação é orientar os consumidores sobre direitos em diversas áreas, como telefonia, internet, bancos, locação, planos de saúde, entre outros. O atendimento é gratuito e serão distribuídos materiais informativos para a população, com dicas e informações sobre relações de consumo.

“O serviço itinerante aproxima o Procon da população para divulgar e orientar sobre os direitos do consumidor”, diz o diretor do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Em razão do atendimento móvel, não haverá expediente em ambos os dias na sede do Procon, localizado no Paço Municipal.