Prontos-socorros registram meio milhão de atendimentos em Santa Bárbara em 2024

Os Prontos-socorros “Edison Mano”, na área central, e “Afonso Ramos”, na Zona Leste, registraram mais de 551 mil atendimentos no primeiro quadrimestre de 2024, aumento de 38% em comparação ao mesmo período do ano passado. No “Edison Mano” foram 246.680 atendimentos e procedimentos, enquanto no “Afonso Ramos” o número foi ainda mais expressivo no período, com 305.210 atendimentos e procedimentos, entre consultas, atendimentos com observação, exames (eletrocardiograma e raio-x), procedimentos de enfermagem e atendimento com serviço social.

Nos quatro primeiros meses do ano foram realizados nos dois PSs 418.997 procedimentos de enfermagem, 101.429 consultas médicas, 4.168 atendimentos com observação, 19.201 exames (eletrocardiograma e raio-x) e 8.095 atendimentos do serviço social. Os dados foram apresentados durante a Audiência Pública da Secretaria de Saúde, realizada na Câmara Municipal na última semana.

Vale ressaltar que os dois prontos-socorros do Município passaram por importantes intervenções nos últimos anos, com ampliações e a implantação de um inédito PS Pediátrico, além de novos serviços de atendimento infantil, emergência odontológica, centro de internação avançada e serviço móvel de urgência para toda a cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

A partir de 2021, com os dois PSs inteiramente reformados, a Prefeitura pôde ampliar e qualificar ainda mais os atendimentos de urgência e emergência na cidade. Além disso, com o avanço da pandemia da Covid-19 na época, a estrutura dos PSs proporcionou maior agilidade para o atendimento de casos relacionados ao Coronavírus, inclusive com a implantação do “Complexo Covid-19” no PS Edison Mano.

Orientação

A Prefeitura orienta a população a procurar atendimento médico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que devem funcionar como a “porta de entrada” do SUS (Sistema único de Saúde). Importante ressaltar que a maioria das doenças podem ser prevenidas, diagnosticadas e tratadas nestes locais, sendo fundamental que o paciente estabeleça e fortaleça cada vez mais um vínculo com a UBS mais próxima da sua casa, possibilitando um acolhimento e acompanhamento mais apropriados. No caso dos Prontos-socorros, devem ser procurados exclusivamente em situações da urgência e emergência, como suspeita de infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral), acidentes, entre outros.