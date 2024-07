PF do Banana leva prêmio de melhor receita da 5ª edição do Festival Brasil Sabor, promovido pela Abrasel Regional Campinas

Campinas, 04 de julho de 2024- O PF do Banana – Bife ancho com cebola crocante, mexido de arroz com feijão, farofa de ovo, vinagrete e batatas crocantes – foi o vencedor na Categoria Melhor Receita da 5ª edição do Festival Brasil Sabor da RMC, festival gastronômico organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas. A edição de 2024 contou com 23 restaurantes de quatro cidades da área de atuação da regional. Ao todo, foram mais de 3,4 mil pratos vendidos, marca que superou a do ano passado.

Os vencedores do Festival Brasil Sabor deste ano foram anunciados durante evento realizado na noite desta quarta-feira (3). O público que compareceu aos estabelecimentos – 2.100 votaram – e jurados técnicos avaliaram e deram notas nas três categorias da premiação.

A categoria Melhor Brigada / Garçom teve como vencedor o Banana Café Campinas, com dois garçons dividindo a premiação, com 120 pratos vendidos e avaliados cada um. O Benedito Restaurante ficou com a segunda colocação, enquanto que o Pecorino ficou em terceiro lugar.

Na categoria Melhor Atendimento, o Rancho do Pescador, com nota 9,69, foi o vencedor da edição 2024. O Banana Café, com 9,43 ficou em segundo, seguido pelo restaurante Carní Gastronomia (9,3).

A principal categoria do Festival, de Melhor Receita / Prato, revelou o Banana Café como o vencedor da edição 2024. O prato criado pelo Chef Operacional Eto Fernandes recebeu 9,58 de pontuação. A receita apresentada pelo Carní foi a segunda colocada na avaliação, seguida pelo Rancho do Pescador.

O Festival Brasil Sabor também premiou o cliente sorteado, Guilherme Mayr, com voucher no valor de R$ 1.000,00 por ter visitado e votado em sete estabelecimentos diferentes.

“O Brasil Sabor busca celebrar a diversidade da gastronomia brasileira, promovendo a criação de pratos especiais em restaurantes de cada região onde a Abrasel está presente”, ressalta André Mandetta, presidente da Abrasel Regional Campinas.

Além de promover as casas participantes, o Brasil Sabor tem como premissa difundir a gastronomia regional, fazer com que as pessoas descubram a riqueza da culinária das cidades e promover a economia regional. “A cada ano o nível dos pratos criados pelos participantes vem aumentando, o que é muito gratificante para a Abrasel, pois reforça a força e a excelência da gastronomia de toda a região”, completa.

