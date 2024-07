Deu golpe das Bets e ainda tentou 'comprar' a liberdade

Um rapaz acusado de dar o golpe das Bets foi preso em ação da polícia civil esta quinta-feira em Americana. O rapaz de 20 anos ainda é acusado de tentar comprar a liberdade oferecendo R$ 80 mil em dinheiro aos investigadores.

Os policiais foram ‘buscar’ o rapaz de 20 anos na casa dele no bairro Campo Limpo em Americana.

O rapaz foi denunciado por um motorista de aplicativo que baixou um app de jogo de celular (Bet) e teria seus dados vazados pelo golpista.

Bet com ou sem golpe?

O jovem detido disse que está desempregado e tem obtido recursos atraindo pessoas para participar dos jogos de apostas (bets).

Abaixo o relato dos agentes da polícia civil.

DEINTER 09 – PIRACICABA

Delegacia Seccional de Americana

Delegacia de Investigações Gerais de Americana

DIG de Americana prende indivíduo por corrupção ativa

Data: 04/07/2024

SPJ nº JD4987/24

Local: Rua Orlando Dei Santi, Americana.

Incidência delitiva: artigo 33 “caput” da Lei Antidrogas.

Preso: H.S.B., desempregado.

Apreensões: 3 aparelhos celulares e cartões bancários.

Contexto da operação:

Nesta data, policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Americana exerciam seus labores no interior da base, quando receberam ligação telefônica da vítima R. V. D. V., a qual alegou que exerce a função de motorista de aplicativo e na última terça-feira, dia 02/7, conheceu o indiciado Í.S.B., em uma corrida.

Após conversarem, o indiciado informou que enviaria um link para que fosse criada uma conta na plataforma de apostas chamadas jonbet.com, conta esta vinculada à vítima, a qual realizou um aporte e forneceu dados de login e senha.

Em dado momento a vítima passou a cobrar o indiciado e, percebendo que havia caído em um artifício, acionou os policiais civis. O indiciado foi localizado em sua residência e, nas dependências da Delegacia, chamou os investigadores enquanto estava na cela, e temendo ser preso, alegou que possuía R$ 80.000,00 em espécie, guardados em seu quarto, oferecendo aos investigadores em troca de sua liberdade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo delito previsto no artigo 333 do Diploma Substantivo, ocasião em que este signatário determinou que uma equipe policial se deslocasse à residência do indiciado, a fim de proceder à apreensão dos valores, obtidos de maneira evidentemente escusa.

Considerando que o indiciado, contando com vinte anos de idade, alegou ser desempregado e que sua renda era oriunda exclusivamente dos valores que ganhava dos jogadores que cooptava na plataforma de apostas.

Aportando no local, a equipe policial cientificou os familiares do indiciado sobre os fatos, os quais consentiram com o ingresso e busca, porém nenhum valor foi localizado, ocasião em que o indiciado alegou que os valores estariam em outro lugar, que não seria informado. Com base em tais fatos, a equipe e o indiciado retornaram à DIG, onde se iniciaram as medidas de polícia judiciária, as quais foram acompanhadas pelo defensor constituído do indiciado.

