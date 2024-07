Santa Bárbara disponibiliza Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal

Mais notícias da cidade e região

O Desenvolve Santa Bárbara oferece, a partir desta sexta-feira (5), mais um serviço gratuito ao cidadão, o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. A novidade foi possível devido a um convênio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste com a Receita Federal.

Por meio do PAV são oferecidos diversos serviços às pessoas físicas, como alterar, regularizar, emitir comprovante de inscrição, consultar e emitir situação cadastral, consultar pendências fiscais (e-cac), protocolar pedidos de atualização e regularização de CPF não concluído, solicitar cópia de declaração de Imposto de Renda e Imóvel Rural (portal e-cac), emitir DARF ou GPS, abrir conta gov e elevar o nível.

Para solicitações de informação, a pessoa deve levar documento de identidade original com foto e atual. Para solicitação de inscrição, alteração e correção de CPF, deve levar documento de identidade original com foto e atual, comprovante de endereço com CEP, certidão de nascimento/casamento, título de eleitor e, no caso de menor de idade, documentos do menor e presença da mãe ou responsável com documento original e atual com foto. Conforme necessidade, outros documentos poderão ser solicitados.

O PAV está localizado na Rua do Ósmio, 975, Sala C, no Jardim Mollon. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499.1108.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP