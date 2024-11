A PF (Polícia Federal) vê ex-presidente Jair Bolsonaro como mandante do plano de Golpe de Estado que fracassou e o citou 643 vezes no relatório de mais de 800 páginas.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a liberação do inquérito esta terça-feira.

PF e seu texto

A Polícia Federal afirma textualmente que (Jair) Bolsonaro não efetuou o golpe porque não assinou o decreto golpista no dia 15 de dezembro. O relatório aponta que ele não fez não porque não quisesse, mas porque as Forças Armadas, em particular o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, recusaram a proposta.