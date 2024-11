Skatista de 21 anos morre após ao colidir com ônibus em Santa Bárbara

O skatista Paulo Henrique Canova Gaiola, de 21 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (25) após um acidente no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele era morador do Jardim Pérola.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o rapaz andava de skate pela Rua Curitiba quando, no cruzamento com a Rua do Rayon, não conseguiu parar no Pare e colidiu com a lateral de um ônibus.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele foi sepultado nesta terça-feira (26) no Cemitério do Parque Gramado, em Americana.