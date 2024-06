PIX já supera cartão de débito nas compras de Dia dos Namorados

Pix em alta- Um estudo divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), mostrou que no Dia dos Namorados deste ano o consumidor brasileiro deve desembolsar em média 238 reais com os presentes de seus parceiros. Com esse valor médio gasto pelos consumidores o setor de varejo e serviço deve movimentar aproximadamente 23 bilhões de reais. A principal forma de pagamento escolhida entre os entrevistados será à vista (65%), enquanto 33% devem optar pelo parcelado.

O PIX aparece com 27% das preferências dos consumidores, superando as transações feitas pelo cartão de débito (13%). Quando comparadas as principais modalidades de pagamento o PIX fica apenas atrás apenas do cartão de crédito que possibilita o parcelamento da compra (31%).

“O PIX trouxe uma revolução para os pagamentos online, oferecendo uma experiência rápida, segura e conveniente para os consumidores. Com apenas alguns cliques, é possível realizar uma transação instantânea, sem a necessidade de inserir dados bancários repetidamente ou esperar por longos períodos de processamento. Além disso, sua integração perfeita com as plataformas de e-commerce proporciona uma experiência de compra mais fluida e sem interrupções. Sem dúvida, o PIX representa o futuro dos pagamentos digitais, trazendo benefícios significativos tanto para os consumidores quanto para os comerciantes”, destaca Alexander Frota, CEO da ABMEX.

PIX E O CONSUMIDOR

Para lidar com os preços elevados, 76% dos consumidores planejam pesquisar antes de comprar, principalmente pela internet.

“Na ABMEX, estamos comprometidos em desenvolver novas tecnologias que não apenas sustentem, mas também expandam o potencial do PIX. Acreditamos que inovações contínuas nesse sistema de pagamento são essenciais para atender às demandas de um mercado cada vez mais digital e exigente. Nosso objetivo é garantir que o PIX continue a oferecer benefícios significativos, simplificando transações e impulsionando a economia digital no Brasil.”, completa.

Os dados revelam ainda que 29% das pessoas ouvidas reconhecem gastar mais do que podem na compra de presentes para o parceiro. Entre os principais motivos, 30% acreditam que os parceiros merecem, 26% querem agradar, não se importando se vão gastar mais do que deveriam e 16% gostam de impressionar.



Sobre a Abmex:

A Abmex é uma empresa de tecnologia financeira que se destaca como um ecossistema de pagamentos, apresentando diversas soluções para facilitar vendas, principalmente no âmbito digital. Diferencia-se pelo oferecimento de soluções inovadoras em pagamentos, com taxas competitivas. Prioriza segurança, eficácia e competitividade em transações, com tecnologia avançada e parcerias estratégicas. Além disso, a Abmex recebeu reconhecimento ao conquistar o primeiro lugar em 2022 e o terceiro lugar em 2023 no Prêmio Melhores Fintechs 2023 na categoria “Pagamentos”. Atualmente, a empresa consolida-se como uma Fintech. Com produtos como Abmex Whitelabel, que traz como soluções para ajudar empresas a criarem seu próprio braço de fintech com o modelo Fintech as a Service, que traz soluções como Payments, Banking, Compliance e Training, previstos para lançamento em 2024, visando liderança no ecossistema de pagamentos no Brasil.

