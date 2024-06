Em uma recente visita à Brasília, o pré-candidato a prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, encontrou-se com o senador Flávio Bolsonaro, que declarou oficialmente seu apoio à pré candidatura de Henrique.

Em um discurso marcado por fortes referências aos valores conservadores, o senador ressaltou a importância de eleger candidatos comprometidos com a defesa da família, da moral e dos bons costumes.

Leia + sobre política regional

“O Brasil precisa de líderes que realmente se importem com os valores cristãos e conservadores que fizeram a grandeza desta nação. Henrique do Paraíso é um homem de princípios, dedicado a proteger nossas famílias, nossos filhos e a garantir um futuro promissor para Sumaré. Conto com o apoio de cada cidadão de Sumaré para eleger esse grande homem. Vamos plantar a semente em 2024 para colher em 2026 e retomar as rédeas do nosso país”, declarou o senador.

Flávio Bolsonaro com Henrique

Henrique do Paraíso, emocionado com o apoio, também fez questão de expressar seu agradecimento. “É uma honra receber o apoio do senador Flávio Bolsonaro, um verdadeiro defensor dos valores que tanto prezamos. Estou comprometido em trabalhar incansavelmente para fazer de Sumaré uma cidade segura, próspera e onde a família esteja sempre em primeiro lugar. Juntos, com a força do povo e a bênção de Deus, vamos transformar nossa cidade.”

Para marcar o encontro, os dois gravaram um vídeo que está disponível no Instagram de Henrique do Paraíso (@henriquedoparaiso).

Esse apoio é mais um impulso significativo à campanha de Henrique, junto com o apoio de várias outras importantes figuras da direita nacional, consolidando o nome de Henrique do Paraíso como um forte concorrente da direita nas eleições municipais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP