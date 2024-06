O diretor do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), Ricardo Fernandes Betin, esteve presente, na quarta-feira (5/6), da sessão solene em comemoração aos cinco anos da Lei de Liberdade Econômica, do Congresso Nacional, em Brasília.

Betin esteve representando a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), entidade a qual preside, ao lado do seu vice, Antonio Roberto Bonamin, junto com lideranças e representantes de outras entidades, e empreendedores de todo o Brasil.

Durante o encontro, os presentes debateram os avanços conquistados com desde a aprovação da Lei e propuseram um pacto pela simplificação dos negócios e criação de empregos no Brasil.

Sincomércio animado

Segundo dados do Instituto Liberdade para Trabalhar, desde 2019 (quando a lei foi aprovada), 1.380 municípios brasileiros (25% do total de municípios) aprovaram uma lei (ou decreto) de liberdade econômica (LLE). Atualmente, 88,8% das capitais já aprovaram a LLE, trazendo benefícios significativos para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico local.

