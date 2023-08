PLT Nova Odessa com 32 vagas hoje

PLT – Posto do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa tem 32 vagas

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 32 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência. Dez delas são para a função de operador de veículo CNH B.

Os interessados devem enviar currículo nesta segunda-feira (07/08) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE DE ARMAZÉM – trabalho noturno, irá carregar descarregar e separar mercadoria, Masculina, Morar em Nova Odessa, documentos pessoais em dia, dou preferência para quem já trabalhou em transportes! Salário R$1.454,91 + adc. noturno, cesta básica, janta no local, vale transportes R$ 20,00 por dia. (4 vagas)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (REFRIGERAÇÃO) – masculino, com experiência, acima de 25 anos. (1 vaga)

ELETRICISTA DE AUTOS – Conhecimento em atividades de Mecânica/Elétrica de Automóveis, CNH B Ativa. (1 vaga)

MOTORISTA D – CNH D, experiência em dirigir caminhão caçamba, truck, pipa. Ensino fundamental. Dirigir/operar o caminhão fora de estrada, em trajeto interno dentro da pedreira, realizando remoção de terra e transporte de material. Trabalho repetitivo. Dirigir o pipa umidificando a pedreira. Horário de trabalho: Segunda a Sexta das 07h às 16:48h, com 1h de intervalo. Aos sábados se necessário, em esquema de banco de horas. Vaga efetiva. Salário: R$ 2.337,74 + Cesta básica ou ticket alimentação. Refeição na empresa. Unimed. Convênio farmácia. Seguro de vida. Ajuda de custo. (1 vaga)

LEIA TAMBÉM: Carreta da Mamografia fica por dias em Americana

OPERADOR DE CALDEIRA – Homem entre 35 e 50 anos, Experiência de pelo menos 3 a 5 anos no cargo comprovado em carteira, Precisa ter o curso de operador de caldeira, Experiência caldeira a lenha e aquecedor térmico, não fumante. (1 vaga)

OPERADOR DE RAMA – Homem com Idade entre 35 e 50 anos. Experiência de pelo menos 2/3 anos no cargo comprovado em carteira, não fumante. (1 vaga)

OPERADOR DE VEÍCULO – CNH “B”, Salário R$ 1.320,00 + R$ 340,00 de prêmio, + VR R$ 23,00 dia + VT. (10 vagas)

PESADOR ANILINAS / PRODUTOS QUIMICOS/CORANTES – Homem com Idade entre 35 e 50 anos.

Experiência de pelo menos 2/3 anos no cargo comprovado em carteira, não fumante. (1 vaga)

PORTARIA FEMININA – de 30 a 40 anos, com experiência na função. (2 vagas)

PROFESSOR DE ED. FÍSICA – para trabalhar em academia. (2 vagas)

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – PCP – masculino, com experiência na função. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA – TECELÃO, CONTRA-MESTRE, REVISOR DE TECIDO, todos com experiência. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA – MECÂNICO INDUSTRIAL, MECATRÔNICO, ELETRICISTA INDUSTRIAL – todos com experiência em máquinas têxteis, conicaleira, bobinadeira, retorcedeira. (3 vagas)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP