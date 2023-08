Influencer vegana morre após anos de dieta extrema

Veja se é possível manter uma dieta vegana sem riscos para a saúde

A influenciadora vegana Zhanna Samsonova faleceu, aos 39 anos, após seguir uma dieta extrema, de acordo com relatos de amigos e familiares. Zhanna, que vivia na Malásia, adotou um regime alimentar totalmente cru, composto por frutas, brotos de sementes de girassol, sucos e smoothies, durante aproximadamente 4 anos. Segundo informações divulgadas pelo New York Post, ela teria morrido no sábado (21/7) devido à extrema fraqueza decorrente de sua alimentação.

A causa oficial do óbito ainda não foi determinada, uma vez que a família está em processo de repatriação do corpo para a Rússia. A trágica morte de Zhanna gerou comoção nas redes sociais, com muitos internautas lamentando o ocorrido. Além disso, várias pessoas aproveitaram a notícia para alertar sobre os perigos de adotar uma dieta altamente restritiva sem o acompanhamento profissional adequado.

É fundamental buscar orientação de profissionais de saúde, como nutricionistas, ao adotar qualquer mudança significativa na alimentação. Eles podem fornecer informações valiosas sobre como equilibrar a dieta e garantir que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas.

Essa triste notícia serve como um lembrete de que é necessário ter uma abordagem equilibrada e saudável em relação à alimentação. O extremismo e a falta de orientação profissional podem ter consequências graves para a saúde. É importante buscar informações confiáveis e baseadas em evidências ao tomar decisões sobre a nossa alimentação e estilo de vida.

É possível adquirir uma dieta vegana que não gere défict de nutrientes?

A nutricionista Cris Ribas Esperança destaca que é absolutamente possível ter uma dieta vegana nutritiva e satisfatória sem passar fome. Aqui estão algumas dicas para comer bem e se manter saudável e forte em uma dieta vegana:

1. Variedade é fundamental: Certifique-se de incluir uma variedade de alimentos em sua dieta vegana, como legumes, frutas, grãos integrais, leguminosas, nozes e sementes. Isso ajudará a garantir que você obtenha uma ampla gama de nutrientes essenciais.

2. Consuma alimentos ricos em proteínas vegetais: As proteínas são essenciais para o crescimento e reparação do corpo. Inclua fontes de proteína vegetal como feijões, lentilhas, grão-de-bico, tofu, tempeh, seitan, quinoa e sementes de chia em suas refeições.

3. Obtenha cálcio suficiente: O cálcio é importante para a saúde óssea. Além de alimentos fortificados, você pode obter cálcio de fontes vegetais, como vegetais de folhas verdes escuras (espinafre, couve), brócolis, tahine, leite de soja fortificado e tofu.

4. Não se esqueça das gorduras saudáveis: As gorduras saudáveis são importantes para a absorção de vitaminas e para a saúde do coração. Inclua alimentos como abacate, nozes, sementes, azeite de oliva e óleo de linhaça em sua dieta.

5. Garanta a ingestão de vitamina B12: A vitamina B12 é encontrada principalmente em produtos de origem animal, portanto, é importante que pessoas veganas obtenham essa vitamina por meio de suplementos ou alimentos fortificados.

6. Planejamento de refeições: Planejar suas refeições com antecedência pode ajudar a garantir que você tenha opções saudáveis e equilibradas disponíveis. Experimente novas receitas e explore a variedade de alimentos veganos disponíveis.

7. Consulte um nutricionista: Um nutricionista com conhecimentos em dieta vegana pode fornecer orientações personalizadas para atender às suas necessidades nutricionais específicas e garantir que você esteja obtendo todos os nutrientes necessários para uma boa saúde.

8. Inclua cogumelos: Os cogumelos são uma excelente fonte de nutrientes e podem ser uma adição saborosa às refeições veganas. Eles são ricos em proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais.

9. Ora-pro-nóbis: O ora-pro-nóbis é uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) com alto teor de proteínas, fibras, vitaminas e minerais. É uma ótima opção para adicionar variedade e nutrientes à dieta vegana.

10. Whey protein vegetal: Atualmente, existem várias opções de whey protein de origem vegetal no mercado, como proteína de ervilha, proteína de arroz, proteína de cânhamo e proteína de soja. Essas alternativas são excelentes para ajudar a atingir as necessidades diárias de proteína em uma dieta vegana.

Cris Ribas Esperança finaliza lembrando que cada pessoa é única, e é sempre recomendado buscar a orientação de um profissional de saúde antes de fazer grandes mudanças na dieta. A alimentação desempenha um papel crucial em nossa saúde e bem-estar. Fazer escolhas adequadas e consciente é fundamental para manter um estilo de vida saudável.

Nutricionista Funcional Cris Ribas Esperança:

CRN-3 48747Apaixonada pela vida e formada em nutrição por amor a comida de verdade. Seus Hábitos só terão resultados quando forem sustentáveis e reais.Acredita que se alimentar bem, não é mais ou menos é o segredo para uma vida de saúde e prosperidade.

Além da formação é pós graduada em Gastronomia Funcional e especializada em Nutrição Comportamental e Low Carb.Sócia proprietária do Instituto do Bem-Estar Giulliano Esperança, onde divide seus compromissos junto a carreira de nutricionista.

