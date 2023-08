Felipão vence 1a no Galo. Em cima do Tricolor

O Galo, enfim, venceu a primeira partida sob o comando de Felipão.

O Atlético MG derrotou o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (6), no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e frustrou a estreia de Lucas Moura e a apresentação de James Rodríguez no Morumbi. Hulk, com um golaço de falta aos três minutos, e Pavón, de pênalti, marcaram os gols da vitória atleticana.

Com o resultado, o Atlético-MG quebrou uma sequência negativa de oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e saltou três posições na tabela. O Galo, agora, é o décimo colocado, com 24 pontos, vê a zona de rebaixamento ficar cada vez mais distante e fica a apenas quatro pontos do G-6. A próxima partida da equipe mineira será contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (9), às 21h30, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

O São Paulo vive um momento de turbulência na temporada. O Tricolor Paulista não vence na temporada há cinco jogos e está em desvantagem na Copa do Brasil, contra o Corinthians, e na Sul-Americana, contra o San Lorenzo. A próxima partida será na quinta-feira (10), quando a equipe de Dorival Júnior recebe o clube argentino pela partida de volta das oitavas da Sul-Americana.

