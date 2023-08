Gigantão: jogos movimentam campos de Americana no final de semana

Gigantão Americana. Depois da rodada noturna de abertura da 1ª divisão, que reuniu milhares de pessoas no Centro Cívico na terça e quinta-feira, os jogos do Campeonato de Futebol Amador Gigantão continuam neste final de semana.

As partidas da 1ª divisão do Gigantão prosseguem neste sábado (5), a partir das 14h, nos campos da Unidos da Cordenonsi, Guarani, São Vito e Parque Novo Mundo. Já a 2ª divisão terá sua segunda rodada no domingo (6), a partir das 8h, nos campos do Bertine, Parque Gramado, São Manoel, Zanaga e São Luiz.

“Foi excepcional a participação das torcidas na nossa estreia dos jogos noturnos. A recepção dessa novidade foi excelente e esperamos que esse espírito de festa continue nos próximos jogos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os jogos do final de semana:

1ª divisão – Sábado, 05/08

14h – Bruxela x Parque Gramado – campo da Unidos da Cordenonsi

14h – Descubra x São Vito – campo do Guarani

14h – Guarani x Zanaga FC – campo do São Vito

14h – Malucos da Praia x São Roque – campo do Parque Novo Mundo

16h – Real Santa Fé x Guanabara – campo da Unidos da Cordenonsi

16h – Mirandola x Barrocos – campo do Guarani

16h – Novo Mundo x Faixa Preta – campo do São Vito

16h – Unidos Mathiensen x Cantareira – campo do Parque Novo Mundo

2ª divisão – Domingo, 06/08

8h – Unidos do São Luiz x Sporting ZNC – campo do Bertine

8h – Unidos da Morada x Lions – campo do Parque Gramado

8h – Paysandu x Boa Vista FC – campo do São Manoel

8h – Predador x Atlético Guanabara – campo do Zanaga

10h – América I x Lírios City – campo do Bertine

10h – Arsenal Novo Mundo x Liverpool – campo do Parque Gramado

10h – Monte Verde x América II – campo do São Manoel

10h – Leão Esporte Clube x Benedettos – campo do Zanaga

10h – Deportivo Boer x Grêmio Horizonte – campo do São Luiz

Rodada noturna

Após a vitória do Zanaga sobre o Real Santa Fé na abertura da 1ª divisão, na terça-feira (1), o Centro Cívico recebeu nesta quinta (3) o duelo dos vice-campeões do ano passado, Cidade Jardim e Novo Mundo.

Em partida acirrada e novamente com boa presença de público, a equipe do Cidade Jardim levou a melhor pelo placar de 2 a 1. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi acompanharam o duelo ao lado do secretário de Esportes.

