PLT Nova Odessa tem 138 vagas e feirão do emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa está recebendo currículos para a seleção de 52 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda e terça-feira (dias 1º e 02/07) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

Segundo a estatística oficial do Novo Caged, divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a Economia de Nova Odessa gerou 3.397 novas vagas de emprego com carteira assinada desde janeiro de 2021, quando entrou em vigência a atual política municipal de desenvolvimento e atração de empresas da Prefeitura. Grande parte destas vagas passou pelo PLT e pelas quatro edições do “Feirão do Emprego”.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

SÃO VICENTE

Também neste dia 1º de julho de 2023, o Centro de Distribuição do São Vicente em Nova Odessa promove uma “feira de empregos” para o preenchimento de 20 vagas masculinas para área de Logística. Os interessados podem comparecer até as 12h no CD, que fica na Avenida Ampelio Gazzetta, nº 3.999, no Parque Industrial Harmonia, munidos de documentos, currículo e caneta.

DEMAIS VAGAS no PLT

Confira as demais vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – Com experiência comprovada na função. (2 vagas)

AUXILIAR DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVO – Ensino Médio e ter conhecimentos em ferramentas da qualidade. (1 vaga)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Masculino, maior de 18 anos, para trabalhar com máquina de panificação, experiência é um diferencial. (1 vaga)

CHURRASQUEIRO – Para trabalhar em espetaria. (1 vaga)

COSTUREIRA – Com experiência comprovada. (4 vagas)

COZINHEIRA – Com experiência na função. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO EM VENDAS – Maior de 18 anos, ambos os sexos, para trabalhar com vendas de imóveis na planta e pronto, ser comunicativo, disponibilidade de horário, possuir veículo próprio. (2 vagas)

FUNILEIRO E SERRALHEIRO – Maior de 18 anos, com experiência na função. (2 vagas)

MECÂNICO DIESEL – Experiência em Vans e Caminhonetes. (1 vaga)

MONTADOR MECÂNICO – Conhecimento em desenhos mecânicos para montagem de painéis elétricos de BT/MT Tensão, montagem mecânica, benefícios: transporte, refeição, vale cesta básica + salário de R$ 2.600,00/R$ 3.000,00. (2 vagas)

MOTORISTA D – Feminino para dirigir van escolar. (1 vaga)

MOTORISTA DE ÔNIBUS – Experiência e curso transporte coletivo. (50 vagas)

TECELÃO JATO DE AR – Com experiência na função. (1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Representante de produtos alimentícios, para região de Campinas. Salgados congelados. Não necessita ter veículo, empresa fornece. (1 vaga)

EMPESA CONTRATA: Candidatos com amplo conhecimento PCP/COLORISTA/AUX. DE REVISÃO/OP. DE JIGGER/LABORATORISTA TEXTIL/ELETRICISTA CONHECIMENTO EM TINTURARIA – (6 vagas)

EMPESA CONTRATA: MOTORISTA CARRETEIRO/OP. DE GUINDASTE/OP. DE MUNCK/MONTADOR PRÉ FABRICADOS/ ½ OFICIAL SOLDADOR (5 vagas)

EMPRESA CONTRATA: OPERADOR DE ROÇADEIRA (não precisa ter experiência, a empresa fornece treinamento) / ENCARREGADO (possuir CNH D ou E – a empresa fornece treinamento). (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AJ. GERAL TINTURARIA / AJ. ESTAMPARIA / REVISOR DE TECIDOS. (8 vagas)

EMPRESA CONTRATA: ELETRICISTA / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO / AUX. LIMPEZA MASCULINO. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA: OP. DE ROLO / OP. DE PATROL / OP. DE ROLO MASSA / ENGº CIVIL / MOTORISTA DE CAMINHÃO / MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA. (6 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE COZINHA / COZINHEIRA(O), com experiência / OFICIAL DE COZINHA, com experiência. Vagas para trabalhar no período noturno (12×36). (6 vagas)

EMPRESA CONTRATA: ROÇADOR/VARREDOR/CAPINADOR/AUXILIAR DE PINTOR. (10 vagas)

