Instituto Jr Dias conquista 30 medalhas no karatê

No dia 30 de junho, Campinas sediou a 1ª Copa Campinas de Karatê, onde o Instituto Jr Dias, liderado pela Sensei Izabel Dias, participou com 23 atletas, conquistando um total impressionante de 30 medalhas para Americana e garantindo o título de Vice-Campeã na classificação geral.

“São anos de história e de dedicação que fazem diferença no pódio das competições. Americana é muito bem representada pelo Instituto Jr Dias, que traz mais uma vez, várias medalhas para nossa cidade. Parabéns a todos os atletas e em especial minha neta Iza Maria que começou a competir neste ano e foi medalha de ouro nesse campeonato”, disse Isabel Dias.

Confira os destaques no karatê:



Até 5 anos (categoria festival):

🏅 Julia Andrade Vieira

🏅 Saymon Pietro D Batista

🏅 Bento Caluz S Brito

Categoria PCD (festival):

🏅 Giovanni Daniel Mathias Garcia

Sub 8 masculino:

🥇🥈 Artur Leite Matara (1° lugar no Kata, 2° lugar no Shiai)

Sub 8 feminino:

🥇 Iza Maria Dias (1° lugar no Kata)

Sub 10 masculino:

🥇🥈 Kael Andrade Vieira (1° lugar no Kata, 2° lugar no Shiai)

🥉🥈 Davi Menezes Marinho (3° lugar no Kata, 2° lugar no Shiai)

Sub 10 feminino até 5° kyu:

🥉 Maria Luiza Rocha Silva (3° lugar no Kata)

Sub 10 feminino até 3° kyu:

🥉🥉 Sophia Rubine (3° lugar no Kata, 3° lugar no Shiai)

Sub 12 masculino até 3° kyu:

🥇🥇 Davi Rodrigues Ferreira (1° lugar no Kata, 1° lugar no Shiai)

Sub 12 masculino até 5° kyu:

🥇🥉 Estevan Davi Arakaki (1° lugar no Shiai, 3° lugar no Kata)

Sub 12 masculino 2° kyu acima:

🥇🥈 Rafael dos Santos Dellavalentina (1° lugar no Kata, 2° lugar no Shiai)

🥈🥇 João Miguel de Souza (2° lugar no Kata, 1° lugar no Shiai)

Sub 12 feminino até 5° kyu:

🥇🥉 Ângela Gabrieli Costa (1° lugar no Kata, 3° lugar no Shiai)

🥉🥉 Emilly Fernandes de Melo (3° lugar no Kata, 3° lugar no Shiai)

Sub 14 2° kyu acima:

🥈🥉 Miguel dos Santos Félix Ferreira (2° lugar no Kata, 3° lugar no Shiai)

Cadete feminino 2° kyu acima:

🥇🥈 Marina Sofia Mathias Garcia (1° lugar no Kata, 2° lugar no Shiai)

Junior feminino até 5° kyu:

🥉🥈 Franciele Alves de Melo (3° lugar no Kata, 2° lugar no Shiai)

Junior masculino:

🥇🥇 João Pedro Izidorio da Silva (1° lugar no Kata, 1° lugar no Shiai)

Sênior master:

🥇 José Ailton Benedito (1° lugar no Shiai)

