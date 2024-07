Poluição atmosférica na região do Cariobinha é discutida em audiência pública

A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (3) uma audiência pública para debater medidas contra a poluição atmosférica na região do Cariobinha. Participaram os vereadores Thiago Martins (PL) – autor do requerimento que motivou a audiência –, Gualter Amado (PDT) e vereadora Professora Juliana (PT); o procurador jurídico da prefeitura de Americana, João Mancuso; o presidente da Associação de Moradores do Jardim Pau-Brasil, Adimilson Antonio Dotti; o representante da Associação Amigos da Gruta, Eduardo Coienca; e o representante do grupo responsável por ação civil pública que gerou um inquérito civil referente à poluição atmosférica na região, Rubens Zaoral, além de moradores da região e representantes de instituições e grupos interessados no tema.

Na abertura da audiência, o vereador Thiago Martins explicou que o objetivo da reunião foi criar um espaço de compartilhamento de experiências entre moradores da região.

A vereadora Professora Juliana defendeu a criação de comitê para trabalhar a questão entre diversos representantes da sociedade e do poder público.

Os impactos nos problemas respiratórios e a sobrecarga nas unidades de saúde foram apontadas por Gualter Amado como consequência da poluição do ar.

Após a coletiva, a empresa Suzano, alvo da audiência, enviou uma nota para a imprensa. “A empresa reforça que adota em seus processos as melhores práticas e tecnologias disponíveis, atende a todos os parâmetros e normas ambientais vigentes e todas as suas operações são licenciadas. O processo de produção de celulose utiliza tecnologia adotada mundialmente, sustentável e não provoca danos para saúde de pessoas. A empresa completou 100 anos, possui operações em diversos estados do Brasil e está presente na região há 65 anos, com mais de 750 colaboradores e colaboradoras que residem em Americana”.