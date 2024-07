Dupla tenta roubar carro e cai pra Gama logo em seguida

Dois homens foram presos nesta quarta-feira após tentarem roubar um veículono bairro Machadinho, em Americana, por volta das 14h30.

Segundo a Guarda Municipal de Americana (GAMA), a equipe da viatura se deparou com um indivíduo ao lado de um veículo GM Onix tentando abrir a porta do mesmo em frente ao Condomínio Asteca. Ao visualizar a viatura, o indivíduo disfarçou saindo da lateral do veículo e entrando em um veículo Audi A3 cinza pelo lado do passageiro, sendo que no interior já havia um motorista.

Após o indivíduo entrar no Audi, de imediato o motorista empreendeu fuga sentido SP-304, sendo acompanhado pela viatura e ignorando todos os sinais de parada emitidos, tanto sonoro quanto luminoso. O veículo entrou na Av. lacanga, quando foi perdido de vista. Nesse momento, foi iniciado patrulhamento na divisa das cidades Americana/Santa Bárbara do Oeste, quando pelo início da Av. Alfredo Contato, o veículo foi novamente visualizado. A equipe tentou a abordagem utilizando novamente os sinais sonoros e luminosos, mas mais uma vez foram ignorados e o veículo iniciou fuga sentido Santa Bárbara d’Oeste, pelas ruas do bairro São Fernando e Dona Judith.

O veículo ainda entrou pela contramão na Avenida da Amizade, invadindo a calçada ameaçando tanto pedestres quanto os demais veículos da via, retornando a Santa Bárbara do Oeste pela Av. São Paulo, quando ao entrar em alta velocidade na Av Alfredo Contato, veio a colidir com o parachoque frontal da viatura, decidindo então parar o veículo.

Do interior do veículo desembarcaram o motorista e o passageiro, se jogando ao solo. Em revista pessoal, nada de lícito foi localizado. Já em busca veicular, foi localizado no banco traseiro uma mochila contendo em seu interior oito módulos veiculares, três computadores de partida veicular e um celular Motorola, no assoalho do banco do passageiro foi localizado um celular Motorola danificado.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a ambos sendo os mesmos algemados pelo receio de fuga e juntamente com o veículo foram apresentados pelo 2°DP de Santa Bárbara do Oeste, onde a autoridade de plantão ratificou a voz prisão, recolhendo os dois indivíduos a cadeia, aprendendo os objetos e celulares bem como o veículo.