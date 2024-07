Gabigol assina pré contrato com Palmeiras

Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras na tarde desta quarta-feira (3).

A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola. O pré-contrato que terá validade a partir de janeiro de 2025, com 5 anos de vínculo e o maior salário do futebol brasileiro acima dos R$ 2 milhões.

Agora, o Palmeiras vai tentar chegar a um acordo com o Flamengo para ter o atleta ainda em 2024.

Jogo com Grêmio hoje

Palmeiras e Grêmio voltam a se enfrentar em Caxias do Sul após 10 anos. A única vez que as equipes duelaram na cidade da Serra Gaúcha foi pelo Campeonato Brasileiro de 2014, no estádio Alfredo Jaconi, e a partida terminou empatada por 0 a 0.

• Ao todo, os rivais já se enfrentaram em cinco cidades (São Paulo e Barueri, em São Paulo, e Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas, no Rio Grande do Sul) e em 10 estádios diferentes (Palestra Itália/Allianz Parque, Pacaembu, Morumbi e Canindé, em São Paulo-SP; Arena Barueri, em Barueri-SP; Olímpico, Arena do Grêmio e Baixada dos Moinhos de Vento, em Porto Alegre-RS; Bento Freitas, em Pelotas-RS; e Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul-RS). Este será o primeiro jogo no Estádio Centenário.

O Grêmio é o time que o Palmeiras mais venceu em Campeonato Brasileiro: são 36 vitórias em 77 jogos, seguido por Fluminense, com 34 em 67 jogos, e Vasco, com 31 em 62.

