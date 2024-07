Por que evitar dietas da moda?

E as dietas? De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/2019), 60,3% dos adultos no Brasil apresentam excesso de peso, o equivalente a 96 milhões de pessoas.

A maior prevalência é no público feminino, com 62,6%. Dados do Atlas da Obesidade 2024, da Federação Mundial de Obesidade (WOF) apontam que, até 2035, o Brasil deve ter cerca de 127 milhões de adultos com alto Índice de Massa Corporal (IMC), o que inclui sobrepeso e obesidade. A taxa de crescimento anual deve alcançar 1,9% e, com ela, cresce também a procura por dietas da moda, que prometem resultados rápidos, mas entregam também riscos à saúde. Neste sentido, é importante ressaltar que a adoção de abordagens alimentares sustentáveis e equilibradas a longo prazo, vale muito a pena, sempre consultando um nutricionista ou profissional de saúde qualificado.

Além disso, a educação nutricional desempenha um papel crucial ao capacitar indivíduos a fazerem escolhas alimentares de maneira consciente e voltadas à saudabilidade, promovendo um estilo de vida equilibrado e duradouro.

Conheça alguns riscos das dietas da moda:

Restrições extremas e desequilíbrio nutricional. Muitas dietas da moda eliminam grupos alimentares inteiros ou impõem restrições severas, o que pode levar a desequilíbrios na rotina de alimentação ou à falta de determinados nutrientes e vitaminas. Promessas irrealistas de perda de peso. Dietas que prometem perda de peso rápida geralmente são insustentáveis e podem causar efeito sanfona, em que o peso perdido é rapidamente recuperado quando a dieta é abandonada. Impacto na saúde mental. Restrições alimentares severas podem desencadear sentimentos de frustração, culpa e até distúrbios alimentares em indivíduos vulneráveis. Falta de evidências científicas. Muitas dietas da moda carecem de fundamentação científica sólida e não são sustentadas por pesquisas robustas sobre seus benefícios a longo prazo para a saúde.

Por outro lado, veja os benefícios de uma abordagem sustentável na alimentação:

Nutrição equilibrada e completa. Optar por uma alimentação equilibrada, composta por uma variedade de alimentos nutritivos, garante a ingestão adequada de vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais.

Optar por uma alimentação equilibrada, composta por uma variedade de alimentos nutritivos, garante a ingestão adequada de vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais. Manutenção de peso a longo prazo . Adotar hábitos alimentares equilibrados e sustentáveis promove a perda de peso gradual e a manutenção do peso ao longo do tempo, sem os riscos associados às flutuações extremas de peso.

. Adotar hábitos alimentares equilibrados e sustentáveis promove a perda de peso gradual e a manutenção do peso ao longo do tempo, sem os riscos associados às flutuações extremas de peso. Promoção da saúde geral. Uma dieta equilibrada contribui para a saúde cardiovascular, para o bom funcionamento do sistema imunológico e reduz o risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2 e hipertensão.

