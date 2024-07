Vândalo picha letreiro turístico no calçadão de Americana

O letreiro turístico instalado no calçadão de Americana foi pichado nos últimos dias. O escrito não é uma mensagem e nem está “legível”.

O letreiro foi instalado no centro no início de outubro do ano passado. Além desse ponto, há outro, instalado em agosto de 2023, na entrada da cidade, na região do portal.

A prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que a Guarda Municipal está empenhada, através do videomonitoramento, em identificar o autor.

“A Prefeitura de Americana lamenta pelo vandalismo ocorrido em um letreiro que foi instalado justamente com o objetivo de valorizar e fomentar o comércio da região central. A Gama (Guarda Municipal de Americana) já está realizando o levantamento das imagens do videomonitoramento que existe no local para verificar se o momento do ato criminoso foi gravado de maneira que identifique os autores. Se sim, será encaminhado para que a Polícia Civil tome as providências cabíveis. O letreiro também vai ser pintado, para cobrir o ponto que foi alvo dos vândalos”.