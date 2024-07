Receptadores de carro e celular são pegos em Americana

Dois homens foram pegos por recepção pela Polícia Militar, em Americana, nesta quinta-feira.

Um deles, desempregado de 25 anos, durante patrulhamento da equipe, foi avistado com um volume na cintura. Ao perceber que seria abordado, o suspeito tentou fugir, mas foi imediatamente alcançado. A busca pessoal não revelou nenhum item ilícito. No entanto, ao consultar o número de IMEI do aparelho celular encontrado em sua cintura, via COPOM, foi constatado que o aparelho era produto de roubo pela cidade de Nova Odessa. Questionado, o indivíduo alegou ter comprado o celular de um primo pela quantia de R$300,00 (trezentos reais). Diante da situação, o abordado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência e, em seguida, liberado.

Mais notícias da cidade e região

Já o segundo, um comerciante de 38 anos, foi preso após ser pego com um carro roubado. Durante o patrulhamento da PM, a equipe avistou um veículo Chevrolet Cobalt seguindo sentido contrário e realizando manobras bruscas. Os vidros do carro estavam completamente cobertos por película escura, impossibilitando a visualização dos ocupantes, o que motivou a abordagem. Ao realizar a busca pessoal nos três ocupantes, todos de nacionalidade Colombiana, nada de ilícito foi encontrado. Na busca veicular, os Policiais Militares tentaram ler o QR Code da placa utilizando o aplicativo VIO, mas o sistema não retornou as características corretas. A pesquisa inicial indicou que o veículo pertencia ao município de São José dos Campos, porém o número do chassi não correspondia ao registrado no monobloco. Ao fazer uma nova pesquisa com o número da placa, verificou-se que o veículo era produto de furto registrado em 26/06/24, em São Paulo. Ante os fatos, o condutor do veículo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.