Porque celebridades estão apostando em franquias?

Celebridades como Deborah Secco, Ana Hickmann, Marcio Garcia e Ronaldinho Gaúcho deixam de ser apenas garotos-propagandas para apostar na rentabilidade do modelo de franchising e se tornam sócios de empresas de franquias. Isso porque a expansão do mercado em questão é cada vez mais notável.

Em 2023, o segmento registrou um faturamento de aproximadamente R$ 240,6 bilhões. Esse resultado representa um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). A previsão é que este índice atinja um novo recorde em 2024, segundo o economista e especialista em franchising e CEO da Bumbos Sales as Service, Fábio Constantino.

Os atores Márcio Garcia e Deborah Secco, por exemplo, entraram para o time de sócios da rede carioca de clínicas de harmonização, Espaço Facial. No caso da apresentadora Ana Hickmann, suas franquias de beleza faturaram R$ 150 milhões em 2022, com 420 unidades abertas. Entre elas, há a clínica de estética avançada, Além do Olhar.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho também aposta na rentabilidade do setor. O atleta é sócio e embaixador do bar e restaurante Casa dus Guri, em Porto Alegre (RS). Responsável pela expansão dessas redes, Constantino destaca que a associação da marca a um famoso pode ser um atrativo ao público, aumentando a visibilidade da empresa.

Celebridades empresários

“O modelo de franquias, testado, validado e tradicionado, proporciona segurança e rentabilidade tanto para a franqueadora quanto para os investidores. E por isso, algumas personalidades, que antes eram contratadas apenas para promover produtos ou serviços, estão adotando uma nova abordagem. Em vez de receberem pagamento pela utilização de sua imagem, muitas dessas figuras agora optam por investir e obter uma participação societária na empresa”, conclui Fábio.

