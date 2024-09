O aquecimento global é o fenômeno que causa o aumento gradual da temperatura média da Terra, gerado principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa, que retêm o calor na atmosfera, influenciando mudanças climáticas, derretimento de glaciares e eventos climáticos extremos.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 2023 foi o ano mais quente já registrado, tendo alcançado 1,45 ± 0,12 °C acima dos níveis pré-industriais (1850-1900).

O aquecimento global prejudica a sua saúde

Além das conhecidas mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, o aumento da temperatura global afeta bastante a saúde humana, como explica o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

“O aumento da temperatura da Terra não afeta a saúde humana apenas indiretamente, mas pode causar doenças e transtornos relacionados ao calor”.

“O calor também contribui para um maior risco de doenças transmitidas por insetos, como malária e dengue, além disso, a qualidade do ar tende a piorar, aumentando problemas respiratórios e cardiovasculares“, explica.

“Tudo isso acontece pois o corpo interpreta o calor como estresse e isso pode levar ao aumento da secreção de cortisol, o famoso “hormônio do estresse“.

“O cortisol elevado altera os ciclos normais de sono, causando insônia, ele também influencia o equilíbrio de fluidos e eletrólitos, e seu aumento pode levar a desequilíbrios na função renal e cardiovascular“.

Esses impactos na saúde podem levar até à morte, como reforçam dados também da OMM, que apontam cerca de 489 mortes por ano em todo o mundo associadas a ondas de calor.

O aumento da temperatura também pode afetar as funções cerebrais (Foto: Reprodução/PixaBay)

O seu cérebro também sofre com o calor

As ondas de calor geradas pelo aquecimento global também afetam o funcionamento do seu cérebro, podendo, inclusive, aumentar o risco de desenvolver doenças, afirma o Dr. Fabiano de Abreu.

“Os humanos conseguem manter a temperatura do corpo perto dos 37 °C, mesmo que a temperatura do ambiente mude, esse controle envolve não só a pele e o sistema respiratório, mas também o hipotálamo, região do cérebro que pode sofrer alterações no seu funcionamento em temperaturas muito altas“.

“Ele ajuda a regular várias funções importantes do corpo, como equilíbrio, atenção e sono, mas durante uma onda de calor, o cérebro precisa trabalhar muito mais para manter a temperatura do corpo estável, o que faz com que outras funções fiquem em segundo plano“, explica.

O que fazer durante períodos de muito calor?

– Beba muita água para manter-se hidratado;

– Evite sair durante as horas mais quentes do dia, se possível;

– Use roupas leves e de cores claras para ajudar na evaporação do suor;

– Procure ambientes frescos e com ventilação adequada;

– Utilize protetor solar para evitar queimaduras e danos à pele;

– Faça refeições leves e evite alimentos pesados que podem aumentar a sensação de calor.;

– Faça pausas frequentes para descansar e evitar o estresse térmico.