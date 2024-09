Mutirões de consultas de especialidades já atenderam mais de 3500 em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, já realizou 3.596 consultas com médicos especialistas, desde fevereiro deste ano, por meio de mutirões realizados aos finais de semana no Núcleo de Especialidades. A edição mais recente, neste sábado (14), atendeu 107 pacientes no novo espaço da unidade, anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Foram efetivadas 23 consultas de oftalmologia, 6 de fonoaudiologia, 15 de ortopedia, 27 de pneumologia e 36 de gastroenterologia. Os procedimentos são contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

As 3.596 consultas realizadas desde o primeiro mutirão, em 24 de fevereiro, foram distribuídas da seguinte forma: cardiologia (269), urologia (205), gastroenterologia (385), cirurgia geral (110), endocrinologia (544), ortopedia (448), psiquiatria (402), otorrinolaringologia (388), oftalmologia (365), fonoaudiologia (32), neurologia (292) e pneumologia (156).

“A estratégia do mutirão tem sido muito bem empregada pelo nosso serviço de regulação, pois dessa forma a gente consegue maior agilidade aos atendimentos. A demanda é dinâmica, pois ao mesmo tempo em que muitos pacientes são atendidos, outros entram no sistema de agendamento. O mutirão tem possibilitado maior agilidade nesse processo”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A próxima edição do mutirão de consultas será no dia 28 de setembro, no novo Núcleo de Especialidades. O atendimento ocorre sob agendamento com os pacientes, feito pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.