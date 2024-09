Tecnologia permitirá que brasileiros caminhem por lobby de cassinos de dentro de suas casas

A inovação tecnológica tem a capacidade de causar verdadeiras revoluções em diferentes mercados. No segmento de jogos de cassino, por exemplo, muitas mudanças foram observadas ao longo dos últimos anos graças a inovações tecnológicas.

Jogos ao vivo com pessoas de verdade do outro lado da tela do seu computador ou celular é algo que já é possível encontrar em sites como o GGBet Casino, por exemplo. São mais de 500 mesas com uma pessoa real do outro lado do seu dispositivo, interagindo com você via chat e realizando os sorteios em tempo real.

Além dos jogos ao vivo, a realidade aumentada também parece ser uma das apostas do segmento de cassinos online. A ideia dessa tecnologia é permitir uma imersão total dos jogadores.

Realidade aumentada permite mesa de roleta no meio da sala

A compreensão de como a realidade aumentada pode ser uma tecnologia de ruptura dos jogos de cassino é difícil para alguns jogadores. Afinal, fica difícil imaginar você, sentado no sofá de casa, vendo uma roleta no meio da sua sala, não é verdade?

A ideia da realidade aumentada é exatamente essa mesmo. Você senta no conforto da sua casa ou em seu escritório e coloca os óculos e acessórios para poder passar pela imersão para dentro da plataforma.

Ao se conectar ao jogo, consegue ver a mesa na sua frente e interagir com o crupiê ou dealer escolhendo as fichas, sentando para jogar, assim como conversando com outros jogadores que também acessam o mesmo jogo.

A empresa XRCasino é uma das que oferece serviços de realidade extensiva, tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual mista com diversos elementos que transformam a experiência de quem joga em um cassino online.

É possível encontrar alguns vídeos de suas mesas onde máquinas caça-níqueis aparecem em pontos turísticos de cidades, uma mesa de roleta é configurada no meio da sala do jogador, entre outros cenários possíveis.

Essa tecnologia permitiria a saída da visão tradicional do cassino do outro lado da tela ou de cassinos de concreto. Nesse caso, o jogo se adaptaria ao local onde o jogador se encontra, o que transforma completamente sua jogabilidade.

Socialização e opções de personalização atraem jogadores

Algumas novidades da realidade virtual e aumentada em cassinos atraem o interesse de jogadores brasileiros. Uma delas é a possibilidade de socializar, algo que é possível atualmente via chat em sites de jogos na internet.

O jogo Aviator, por exemplo, é um dos títulos que os jogadores podem acessar e conversar com outros jogadores trocando dicas para tentar ganhar. O jogo do aviãozinho é apenas um dos jogos em que a interatividade via chat está habilitada. Outras opções podem ser facilmente encontradas em um cassino ao vivo.

No caso da realidade virtual e aumentada em cassinos, a interação entre os jogadores seria elevada para outro nível. Estando em qualquer país, um jogador poderia entrar em um cassino e ver outras pessoas caminhando entre as mesas e jogando roleta e outros jogos.

Além disso, existe a possibilidade de personalização do avatar, bem como do espaço no qual o jogador está inserido. No caso da mesa de roleta com realidade aumentada, por exemplo, até mesmo o tamanho da mesa pode ser ajustado por quem joga online.

Tudo isso é essencial para atrair a atenção dos jogadores de jogos de cassino na internet. Afinal, as barreiras de entrada a serem superadas por essa tecnologia são extremamente desafiadoras.

Tecnologias enfrentam desafios complexos para superar

O desenvolvimento tecnológico traz muitas vantagens, mas precisa superar inúmeros desafios se quiser ser implementado com sucesso. A própria realidade aumentada, por exemplo, deverá passar por mudanças se quiser se popularizar entre os jogadores brasileiros.

Alguns dos desafios previstos para o sucesso de cassinos online com realidade aumentada são:

Processadores de hardware de última geração para garantir que os jogos de cassino não fiquem travados e ofereçam a melhor jogabilidade ao jogador;

Convencimento de novos jogadores de que a realidade aumentada é uma opção de jogo confiável e segura para jogar em cassinos online; e

Regulamentação dos espaços adequados para que os jogadores possam ativar os óculos de realidade aumentada e joguem seus jogos favoritos.

Fora que os acessórios para utilização da realidade virtual e aumentada costumam ter um valor um pouco acima do que o jogador tradicional costuma jogar em cassinos na internet.

O Meta Oculus Quest, por exemplo, pode ser encontrado para venda online em valores que ultrapassam os R$ 5.000. Existem opções mais em conta, mas a tecnologia nem sempre condiz com o valor oferecido pelo produto, o que também é mais uma exigência para os jogadores brasileiros.

Todos esses desafios precisam ser superados por essa nova tecnologia que promete revolucionar a maneira pela qual os jogadores se divertem em cassinos online.