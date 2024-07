Pórtico comemora 10 anos e ultrapassa R$1 bilhão em financiamentos imobiliários

A Pórtico Negócios Financeiros, com sede em Americana e especialista em consultoria e intermediação para crédito imobiliário, comemorou seus 10 anos de atuação em grande estilo. O evento, realizado em Nova Odessa na última quarta-feira (24), reuniu colaboradores, empresários, autoridades e profissionais do setor para celebrar a trajetória de sucesso da empresa.

Fundada em 2014 por Gustavo Braga, atual diretor executivo e gestor financeiro, a Pórtico se consolidou como parceira de 38 incorporadoras e construtoras em mais de 200 empreendimentos, atendendo mais de 25 mil clientes e superando a marca de R$1 bilhão em créditos liberados para financiamento imobiliário.

A celebração foi marcada pela palestra sobre o ‘Sentido do Habitar”, com a especialista em mercado imobiliário, Isadora Paiva de Moraes; e pelo painel de discussão entre Rogerio Furtado , especialista em Planejamento Estratégico, e José Luiz Pavanelli, Superintendente de Rede CAIXA. “Na CAIXA, nosso foco é a centralidade do cliente. Acreditamos que um atendimento personalizado e eficiente é fundamental para garantir a satisfação e confiança dos nossos clientes ao longo de toda a sua jornada”, destacou Pavanelli.

Tecnologia e inovação em prol do cliente

Durante o evento, Felipe Agner, diretor de tecnologia da Pórtico, destacou os investimentos da empresa em tecnologia para otimizar o atendimento e acompanhamento dos processos dos clientes. “Nossa estratégia é ampliar o uso de recursos tecnológicos, com software-robôs e inteligência artificial, para aumentar a eficiência frente à burocracia do financiamento imobiliário. Prevemos expandir nossa base de clientes em 70% no médio prazo”, afirmou.

Destaque para a presença de autoridades como o vereador Lucas Leoncine, a vereadora Esther Moraes e o secretário-adjunto da prefeitura de Americana, Régis Cardoso, além de colaboradores de diversas cidades do estado de São Paulo e outras regiões do país.

“Trabalhamos com o sonho da casa própria, o maior investimento na vida da maioria das pessoas. Nosso objetivo é tornar essa experiência mais ágil e descomplicada”, declarou Gustavo Braga. “Temos metas ambiciosas de expansão para outras regiões metropolitanas de São Paulo, mas sempre com o foco em nossas raízes na região de Campinas e Americana”.

Atualmente a empresa oferece soluções personalizadas para seus clientes, com quadro de colaboradores diretos nas cidades de Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Sumaré, Nova Odessa, São Paulo, Guarulhos, Manaus, Paulínia, Foz do Iguaçu, Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu, Nova Petrópolis e Indaiatuba.