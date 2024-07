Frio: Nova Odessa realiza operação com moradores em situação de rua

Na noite da última terça-feira (30/07/2024), a Defesa Civil Municipal e o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa deram início a mais uma ação noturna do Plano de Contingência e Proteção a moradores em situação de rua neste inverno. Durante a “ronda” de atendimento, foram distribuídos mais 9 cobertores, 7 agasalhos e 7 tocas, para nove cidadãos em situação de rua. A temperatura mínima na cidade atingiu 15 graus na última madrugada.

Os cobertores e agasalhos distribuídos aos transeuntes foram encaminhados pelo Fundo Social de Solidariedade. Já as tocas de crochê são de uma parceria com a ONG Amor ao Quadrado, doados por Joice Benedito e suas voluntárias.

“Saímos em dois agentes e passamos nos pontos de costume, onde encontramos os moradores de rua. Alguns ainda estavam utilizando cobertores de ações passadas da Defesa Civil e do Fundo Social. Mesmo assim, distribuímos novos cobertores para esse pessoal atendido”, comentou o coordenador da operação, Vanderlei Wilians Vanag.

“A recepção deles sempre é positiva, porque eles nos conhecem e conhecem o trabalho da Defesa Civil de Nova Odessa, por isso aceitam bem nossas iniciativas de apoio. Eles sabem que estamos levando ajuda a ales. Hoje (31/07) à noite, se a temperatura estiver baixa, vamos sair novamente para ajudar essa população mais vulnerável”, garantiu Vanag.

De acordo Dionatan Barilon, da Defesa Civil, a operação teve cerca de três horas de duração. “Percorremos os pontos em que sempre observamos que os moradores de rua se abrigam na cidade, como a Praça Central, a Rodoviária, algumas ruas do Centro, o Hospital e alguns bairros, como as praças do Alvorada e do São Jorge, entre outros”, afirmou.

“Fiquei muito preocupada nesta noite (de terça para quarta-feira), porque estava muito frio. Mas vamos atender todas essas pessoas com apoio e cobertores. Nós, do Fundo Social, temos essa missão de ajudar os mais carentes, em apoio à Defesa Civil”, afirmou a presidente do órgão, Rose Miranda.

2024 é o quarto ano consecutivo em que a atual gestão municipal desenvolve uma sistemática para atendimento a este público mais vulnerável – principalmente em situações de frio extremo, que podem levar à hipotermia. Em Nova Odessa, todo cidadão tem seus direitos respeitados e é tratado pelo Poder Público como um ser humano em primeiro lugar.

Conforme o plano aperfeiçoado desde 2021, sempre que as temperaturas caírem, Defesa Civil e GCM (Guarda Civil Municipal) percorrem os pontos onde estes cidadãos costumam ser encontrados, oferecendo cobertores e agasalhos do Fundo Social de Solidariedade. Desde 2023, foi definido também que o abrigamento noturno, caso necessário, pode acontecer no Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge.

Sempre que necessário, além das diversas áreas da Prefeitura, a Defesa Civil Municipal pode acionar também o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, a Associação dos Bombeiros Civis Voluntários e a Coden Ambiental, entre outros agentes.

Se algum cidadão se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas. Ou então acionar a Defesa Civil do Estado pelo 199.