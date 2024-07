Como o pistache conquistou bares e restaurantes

O pistache tem se destacado como um dos ingredientes mais versáteis e apreciados nos últimos anos, conquistando um espaço significativo tanto em pratos doces quanto salgados. Em 2023, essa oleaginosa ganhou notoriedade, com importações que bateram recorde, alcançando a marca de 6.8 toneladas, segundo dados do AgroLink. Essa tendência, apelidada de “pistachização”, promete continuar forte em 2024 e seguir em alta até 2025. Esse fenômeno não pode ser ignorado, especialmente por empreendedores de bares e restaurantes que buscam se destacar no mercado competitivo. A popularização do pistache foi impulsionada pelas redes sociais. Para empreendimentos como bares e restaurantes, é uma oportunidade de aproveitar essa popularidade e promover criações baseadas no pistache, usando as redes sociais para campanhas de marketing que destaquem o ingrediente. Isso não só atrai novos clientes, mas também engaja os seguidores atuais, mantendo o interesse constante. Segundo uma pesquisa da Abrasel de 2023, 69% dos estabelecimentos dizem acompanhar e engajar de forma personalizada nas redes sociais. Esse espaço de contato entre o estabelecimento e o cliente é essencial para engajamentos e fidelizações. Inicialmente, o pistache era mais comum em confeitaria, mas agora ele é encontrado em uma ampla variedade de produtos, desde tortas e bolos a panetones e ovos de Páscoa. Em eventos como a Fispal Sorvetes de 2024, o pistache se destacou como um dos sabores mais populares, com diversas versões de sorvetes e gelatos. Os expositores acreditam em um otimismo contínuo, apostando no ingrediente para o verão de 2024, 2025 e até 2026. Esse entusiasmo justifica a presença de vitrines dedicadas exclusivamente ao produto durante os quatro dias de feira. O boom do pistache é uma oportunidade para empreendedores de bares e restaurantes se destacarem no mercado. A tendência crescente do uso deste ingrediente pode ser aproveitada para inovar e diversificar os cardápios, aumentar a visibilidade nas redes sociais e melhorar a experiência do cliente. *Conteúdo feito com informações do Food Connection