Pôs capacete e óculos no cachorro, mas tomou multa.

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo de São Paulo coordenado pelo Detran-SP e gerenciado pelo programa Respeito à Vida, o Estado de São Paulo registrou queda de óbitos do modal pedestre em janeiro passado, em comparação com janeiro de 2023, em 16%. Foram 94 mortes em janeiro de 2023, contra 79 deste ano.

A queda não se verifica nas estatísticas gerais de óbitos no trânsito em todo o Estado, lamentavelmente. Em janeiro, foram registradas 13,7 % mais mortes nas vias paulistas do que no mesmo mês do ano passado ( 424 no último mês, contra 373 em janeiro de 2024) .No caso dos automóveis, o aumento é de 17% no período – alta de 100 óbitos em janeiro de 2023 para 117 em 2024. As bicicletas seguem a tendência de aumento nos índices também – 28 fatalidades em 2024, contra 21 no primeiro mês de 2023 – ou seja 33,3%.

As motocicletas continuam sendo o modal com maior índice de mortalidade no trânsito estadual. Óbitos em sinistros envolvendo motocicletas registraram aumento de 24,3% no comparativo de janeiro de 2023 com 2024. Foram 136 casos em 2023, número que evoluiu para 169 no mês passado.

Comparando janeiro de 2023 com janeiro de 2024, houve um aumento de 2% em sinistros sem óbitos em todo o Estado – ou seja, foram registrados 13.585 sinistros com vítimas não fatais no último mês, contra 13.317 no mesmo período de 2023.