Parque dos Ipês recebe “observação de aves” no domingo

Mais um birdwatching (observação de aves em inglês) será realizado em Santa Bárbara d’Oeste. Desta vez acontecerá no Parque dos Ipês, no Jardim Belo Horizonte, neste domingo (25), às 7 horas. Organizado pelo projeto “Aves de Santa Bárbara”, realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, DAE (Departamento de Água e Esgoto), voluntários e população, o encontro é gratuito e contribui para o inventário da fauna da cidade.

As pessoas interessadas podem se inscrever no link https://linktr.ee/prefeiturasbo Caso queira, o participante pode levar binóculos, câmeras e cadernos de anotações. É recomendado usar roupas e calçados confortáveis e de cores neutras e manter-se o silêncio para não espantar as aves, evitando aproximação.

O “Aves de Santa Bárbara” é referenciado no birdwatching, atividade que oferece aos participantes uma forma diferente de lazer, os colocando em contato com a fauna do Município, pela observação das aves, contribuindo com a sensibilização quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e espaços públicos.

O Parque dos Ipês está localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, no Jardim Belo Horizonte. Mais informações da agenda do grupo estão disponíveis no perfil do Instagram @avesdesbo

Foto: Alegrinho (Serpophaga subcristata) de Matheus Janoto