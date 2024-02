A 29ª edição da Agrishow, a principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, deve injetar na economia de Ribeirão Preto e cidades vizinhas, no interior de São Paulo, cerca de R$ 500 milhões entre os dias 29 de abril e 3 de maio. O valor contempla os gastos dos visitantes em transporte, hospedagem, bares e restaurantes, compras em comércios locais, visitas a parentes e amigos, atividades culturais e passeios turísticos.

A estimativa é receber no evento ao menos cerca de 195 mil pessoas. Em 2023, 88,75% do público da feira eram visitantes de fora de Ribeirão Preto, principalmente de outras cidades do estado de São Paulo, com gasto médio de R$ 3.000 por pessoa. Para este ano, a expectativa é que essa média de visitantes de outras cidades e de gastos ao menos se mantenha.

A diretora da Informa Markets, Liliane Bortoluci, organizadora da Agrishow, ressalta a importância da feira para a economia local. “Em 2023, por exemplo, mais de 7.000 trabalhadores solicitaram registro para atuarem de alguma forma na feira, seja na montagem, realização ou desmontagem do evento. E com certeza muitas outras oportunidades de trabalho em diversas áreas também foram criadas em toda a região”, diz.

Venda de ingressos

Os ingressos para a feira estão sendo comercializados desde 22 de janeiro no site oficial do evento. Cada dia de visitação tem o custo de R$ 60,00 no primeiro lote e este valor estará disponível até 26 de fevereiro. Neste ano, os interessados no evento deverão escolher o dia da semana em que desejam visitá-lo já no ato da compra. Além da credencial de entrada, que poderá ser utilizada por um dia inteiro, já é possível também adquirir antecipadamente o ticket para uso do estacionamento, pelos valores de R$ 65,00 por acesso para carros e motos, enquanto vans, micro-ônibus e ônibus pagam R$ 100,00 por acesso.

O segundo lote de ingressos será disponibilizado a partir de 27 de fevereiro e cada dia custará R$ 70,00. Importante destacar que as quantidades de ingressos por dia e de tickets de estacionamento são limitadas. Por isso, vale antecipar as compras online. Na bilheteria do evento, que acontecerá entre 29 de abril e 3 de maio, das 8h às 18h, o valor diário da entrada será de R$ 120,00. Em todos os lotes, é possível adquirir meia-entrada pelo público elegível, a conferir nos termos e condições do evento.

Serviço:

AGRISHOW 2024 – 29ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

Data: 29 de abril a 3 de maio

Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP)

Horário: das 8h às 18h

Site oficial do evento

Sobre a Agrishow

A Agrishow 2024 é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país: Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira, e é organizado pela Informa Markets, integrante do Grupo Informa, um dos maiores promotores de feiras, conferências e treinamento do mundo com capital aberto.