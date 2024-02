Formada por 203 milhões de pessoas, a população brasileira conta com 25 milhões de consumidores de livros, dos quais 69% adquiriram até cinco obras em 2023. Os dados são da pesquisa “Panorama do Consumo de Livros”, realizada pela Nielsen BookData e encomendada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Entre os dias 23 e 31 de outubro do ano passado, foram ouvidas 16 mil pessoas com idade a partir dos 18 anos para identificar o perfil e hábitos dos compradores de livros no país.

Dos entrevistados, 8% afirmaram ter adquirido 16 ou mais livros, 16% compraram ao menos uma obra até dezembro de 2023, e 74% têm a intenção de fazer novas aquisições ainda no primeiro trimestre deste ano. Segundo a especialista em marketing literário, Lilian Cardoso, as inúmeras possibilidades de consumo e formato — físico, e-book e audiolivro — contribuem para o crescimento no número de leitores no país. Destacam-se os grandes marketplaces, que oferecem comodidade, preços promocionais e opções como assinaturas mensais (obras impressas e digitais).

A diretora do Grupo LC também aponta a produção de conteúdo literário, especialmente no Instagram e no TikTok, como fator decisivo para o cenário editorial. “Os influenciadores digitais e os próprios escritores são fundamentais para o aumento do consumo literário”, afirma. Neste contexto, a jornalista ressalta a importância de construir uma boa audiência nas redes sociais, mesmo antes da publicação. “Abra o livro, publique as histórias, traga por meio dos seus textos, vídeos e áudios o que deseja compartilhar com o mundo”, orienta. Alguns exemplos de autores influentes nas mídias sociais são os best-sellers Isabela Freitas (série de autoajuda “Não se Apega, Não”), Itamar Vieira Junior (“Torto Arado”), Nathalia Arcuri (canal do Youtube e livro de finanças “Me Poupe”) e Carla Madeira (“Tudo é Rio”).

Lilian, que publicou em 2023 o best-seller “O Livro Secreto do Escritor”, um guia completo para escrever, publicar e divulgar seu livro, é conhecida pelos eventos on-line que realiza, conteúdos e cursos para a formação de escritores. Este mês, ela irá realizar o “Projeto Escritor 2024”: serão três aulas gratuitas no canal no YouTube em que irá orientar quem pretende escrever um livro e quer saber por onde começar; autores que já têm a obra publicada, mas não sabem como divulgá-la; aqueles que buscam uma boa editora para publicar seu título; quem procura por especialistas para ajudarem na escrita e publicação; e os profissionais que desejam aprender sobre o funcionamento do mercado e o caminho para se tornarem best-seller.

O “Projeto Escritor”, que ocorre desde 2021 e é um dos preferidos entre os alunos, acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, às 20 horas. A edição deste ano é comemorativa aos 14 anos da LC Agência de Comunicação e terá novidades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

SERVIÇO

O que: Projeto Escritor 2024

Quando: 26, 27 e 28 de fevereiro

Horário: 20 horas

Onde: YouTube

Valor: gratuito

Inscrição: https://vempra.lc/evento

SOBRE LILIAN CARDOSO: especialista em marketing literário, professora de cursos para escritores e diretora do grupo LC – Agência de Comunicação, empresa de serviços editoriais e que mais divulga livros no Brasil. Já divulgou mais de 4 mil livros. Pela sua agência, passaram autores como Cris Poli, a supernanny; o cartunista Mauricio de Sousa; a Monja Coen; o Padre Fábio de Melo; o professor e filósofo Mario Sergio Cortella; o empresário Clóvis Tramontina; o ator e cineasta Lázaro Ramos; entre outros autores de prestígio. Também ultrapassou as fronteiras do Brasil e divulgou grandes nomes da literatura internacional, como os best-sellers Max Lucado, Gary Chapman, Rupi Kaur e Klaus Martin Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial. Como professora, Lilian tem mais de dois mil mentorados em seus três cursos para autores: Escritores Admiráveis, Escritores Publicados e Escritores Influentes.