Mansão de R$ 18 milhões do Padre Marcelo Rossi chama atenção

Padre Marcelo Rossi vive em luxuosa residência avaliada em R$ 18 milhões

com ‘chao de espelho’ e academia própria. A revelação do valor da mansão gerou críticas e defesas ao padre na internet. “Se tirar a religião o Padre Marcelo Rossi é um dos maiores artistas pop do Brasil. O Cara tem simplesmente o CD mais vendido do País. Nem a Xuxa vendeu mais que ele. Vou defender o Padre Maromba sim”, escreveu um apoiador.

Um dos primeiros “padres popstar” da Igreja Católica no país, sempre com bom espaço na mídia, é dono de um poderoso investimento. O pároco vive em uma mansão, com fachada ostentosa, daquelas com porta grande a perder de vista, pé direito alto e academia própria. O imóvel estaria avaliada em 18 milhões de reais – algo que a assessoria de imprensa do sacerdote tratou logo de desmentir.

Além disso, ele desembolsou aproximadamente 25 milhões de reais para a construção de um santuário na Zona Sul de São Paulo, em 2011, segundo a Exame. O santuário Theotokos – Mãe de Deus – localizado na Avenida Interlagos, em Santo Amaro, foi construído em um terreno de 30 mil metros quadrados.

Musa do Carnaval Ivi Mesquita viraliza com coreografia ousada de cambalhotas

Já que é de entretenimento que o Brasil gosta, a autêntica Ivi Mesquita não deixou a desejar neste Carnaval. Além de abrilhantar o Anhembi e a Sapucaí com muito samba no pé, também conquistou os internautas e causou burburinho nas redes sociais na última semana com sua performance divertida e ousada. Seus 1,75m de altura e 1,10m de pernas, não a impediram de realizar movimentos irreverentes, tornando-a meme na internet, com a demonstração icônica do rolamento de frente, popularmente chamado de “cambalhota”, a levantada de perna conhecida no ballet clássico como “grand battement”, o cambré (derrière), que consiste em dobrar todo o corpo para trás e a famosa queda no chão, do hit “Que Tiro Foi Esse”. po, a Ivi Mesquita sozinha podia garantir um gabarito em harmonia kkkkk a mona se entrega pic.twitter.com/z4IjF2pgrp — betinho (@1berto_almeida) February 14, 2024 A musa que é empresária no segmento de eventos e formada em Comunicação e Artes do Corpo pela PUC-SP, com monografia em Performance, possui vasta experiência na dança e a cada Carnaval, desvia a atenção de todos com seu show performático. Além disso, muitos dos seus movimentos já são conhecidos pelos fãs, que criam códigos da arquibancada para Ivi executar em sua passagem. Para saber mais sobre Ivi Mesquita, acesso o Instagram: @ivimesquita

