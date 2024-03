Prefeito Chico entrega 23 novos ônibus 0km ao transporte público de Americana

O prefeito Chico Sardelli entregou 23 novos ônibus zero-quilômetro que renovam a frota do transporte público em Americana, na manhã desta terça-feira (26), no CCL (Centro de Cultural e Lazer).

Os veículos entram em circulação nesta quarta-feira (27), com ar-condicionado, entrada USB para carregamento de celulares, plataforma de acessibilidade, câmera de monitoramento, poltrona conforto, GPS e Wi-Fi. Os novos ônibus têm carroceria Caio, motor OF-1726 e chassi Mercedes/Marcopolo.

“Os veículos entregues para a população de Americana trarão mais conforto e segurança no transporte público da nossa cidade. Esse é mais um importante investimento que acompanha o nosso objetivo de proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos cidadãos em todos os equipamentos públicos e serviços prestados”, destacou o prefeito Chico.

“Essa renovação da frota atende um desejo do prefeito Chico, que sempre se preocupou com melhorias no transporte coletivo municipal. Estou muito feliz em fazer desta gestão que tanto busca investimento em todas as áreas e vem conseguindo graças ao esforço de todos”, comemorou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Em 2022, o prefeito Chico Sardelli já havia entregado 20 novos ônibus zero-quilômetro. Atualmente, os veículos da frota do transporte público de Americana têm no máximo dois anos de uso.

O investimento na aquisição dos veículos apresentados nesta terça-feira foi de R$ 25 milhões, custeados pela concessionária Sancetur. Apesar dos valores destinados à melhoria contínua da operação do serviço no município, a administração municipal mantém o valor da tarifa em R$ 4,70.

“Americana terá a frota mais nova da Região Metropolitana de Campinas, com média de um ano e meio por veículo. Esse é o nosso compromisso com os usuários do transporte público do município, graças à confiança no trabalho do prefeito Chico e de toda sua equipe”, afirmou o proprietário da Sancetur, Marco Antônio Chedid.

Atualmente, a empresa disponibiliza uma frota de 50 ônibus e duas vans do sistema porta a porta, que circulam dentro do município, atendendo todas as regiões.

Para o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, a entrega é essencial para garantir a qualidade da frota. “Estamos sempre dialogando com a empresa concessionária buscando melhorias nos carros, para assim oferecer o melhor aos usuários do transporte coletivo”, destacou.

A entrega contou ainda com a presença dos vereadores Thiago Martins, Pastor Miguel Pires e Fernando da Farmácia, dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Vinícius Ghizini (Educação) e Márcia Gonzaga (Cultura e Turismo), e do diretor operacional da Sancetur, Marcelo Santana.