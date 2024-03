Velório do secretário Eduardo Mota será na prefeitura

O velório do Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa, Eduardo Luis da Silva Mota, acontece a partir das 13h desta terça-feira (26/03), no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro).

O Sepultamento acontece em seguida, às 17h, no Cemitério Municipal (com acesso pela Rua Anchieta, nº 40, no Jardim Europa).

Todos são convidados para prestarem suas últimas homenagens a este grande homem, pai e amigo.

