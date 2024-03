O PLT (Posto Local do Trabalho), mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa (e que atende no mesmo prédio do Poupatempo da cidade), está recebendo currículos para a seleção de 57 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta terça-feira (26/03) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as demais vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

BALCONISTA DE PADARIA – Com disponibilidade e interesse em atendimento. (2 vagas)

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – Formação superior em andamento no curso de Administração de Empresas ou Logística, maior de 18 anos, previsão de conclusão mínima em 12/2025. Pacote Office. Ter boa comunicação, agilidade e disposição para aprender. Residir em Nova Odessa. Trabalhar de segunda à sexta das 8h às 15h. Salário de R$ 1.000,00. (1 vaga)

COSTUREIRA – Máquina reta e overloque. (10 vagas)

FATURAMENTO MASCULINO – Com experiência na função. (1 vaga)

MOTORISTA D & E – Disponibilidade para viagens. (1 vaga)

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Com experiência na função. (10 vagas)

ROTEIRIZADOR – Vaga masculina, monitora o trajeto e entrega dos motoristas, auxilia a rota dos motoristas, em cada parada com objetivo de diminuir o tempo e custo para empresa, fazer serviços administrativos do setor. (1 vaga)

TÉCNICO ELETRÔNICO – Necessário curso Técnico Eletrônico, cursando ou concluído. Atuar no reparo de placas eletrônicas, circuitos eletrônicos, inversores de frequência, fontes e acessórios. Elaborar laudos técnicos referentes aos reparos eletrônicos realizados em bancada. (1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Vendas porta-á-porta. (10 vagas)

VENDEDORA – Material de construção. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA: PREPARADOR PARA PINTURA DE AUTOS, HIGIENIZADOR DE AUTOS, POLIDOR DE AUTOS, MONTADOR E DESMONTADOR DE AUTOS. (8 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, SOLDADOR. (2 vagas)

ATENDENTE DE RESTAURANTE – Junte-se à Equipe Méqui. (6 vagas)

OPERADOR(A) DE TRÁFEGO I – Na CCR AutoBAn, você atuará conduzindo a viatura (guincho leve, munck ou caminhão boiadeiro) aos locais solicitados, para atendimento de veículos ou transporte de animais ou material pesado e veículos sem condição de guinchamento. Sinaliza o local de atendimento com os materiais disponíveis na viatura para que possamos prosperar, criando valor sustentável para a sociedade. Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência com caminhão toco, truck ou carreta; residir em Nova Odessa (base de atuação ao lado do pedágio de Nova Odessa); Carteira de Habilitação dentro da validade (D ou E); disponibilidade para realizar turnos de 12 horas (06×18 ou 18×06). Benefícios: programa de remuneração variável; assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição ou alimentação; previdência privada; licença maternidade de 6 meses e paternidade 20 dias; auxílio creche; Programa “Viva Bem” (Saúde Mental); Gympass; day off (folga) no dia do aniversário. Salário: R$ 1.981,00. (2 vagas)