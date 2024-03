A decisão foi tomada: é hora de adquirir um imóvel. Ao verificar os anúncios de venda pela internet, muitos se deparam com a dúvida sobre a aquisição de um imóvel novo, entregue pela construtora, ou um antigo. Assim, quais critérios julgar para essa decisão?

Experiente nessas questões, a arquiteta Mari Milani, sabe que existe uma grande dificuldade para a análise dessas diferenças e, por isso, é acionada por clientes que precisam desse suporte antes de entregar a ela o projeto de reforma.

Com base em projetos que realizou, ela compartilha suas principais observações:

A personalização da planta antes da entrega das chaves

Atualmente, um benefício que as construtoras têm oferecido é a chance de personalizar a planta baixa conforme as preferências do futuro morador. Seguindo os critérios de cada empreendimento, é possível optar, com a devida antecedência, pela modificação no layout ou escolher as possibilidades de revestimentos para pisos e paredes. “Considero uma oportunidade muito bacana por vários motivos. Primeiro dar voz ao cliente e entregar aquilo que, de fato, ele deseja. Esse diferencial é muito interessante, pois no projeto de interiores realizamos aquilo que complementará a base que recebemos“, explica Mari Milani.

Ela ainda relata que essa customização também diminui o desembolso financeiro e reduz a geração de resíduos decorrentes do quebra-quebra que acontece quando o imóvel não está de acordo com as necessidades ou os anseios. “Essa consciência sustentável é uma contribuição muito valiosa que entregamos“, acrescenta a arquiteta.