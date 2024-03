Sessão em SB adiada por luto após morte da mãe do presidente

Sessão- A 11ª Reunião Ordinária do ano, que seria realizada nesta terça-feira (26 de março),

a partir das 14 horas, foi adiada para a próxima terça-feira, dia 02 de abril, no mesmo horário, em virtude do falecimento da sr.ª Maria Vilma Rocha Monaro, mãe do presidente do Legislativo, vereador Paulo Monaro, ocorrida no início da noite de ontem, aos 92 anos.

Viúva de Luiz Monaro, a sr.ª Maria Vilma deixa os filhos: Ângela, Luiz, Dirceu, Sérgio, Neli, Neusa, Valter, Márcia Cristina, Salete, Marcos, Ivanil e Paulo. O velório, na Araújo-Orsola, será seguido pelo sepultamento, às 15h30, no Cemitério da Paz. Na Casa de Leis, foi decretado luto oficial de três dias (Decreto Legislativo 05/2024) e o expediente de hoje será encerrado às 15 horas.

