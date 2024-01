Prefeito Rafael Piovezan empossa novos conselheiros tutelares

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, empossou nesta quarta-feira (10) os novos membros do Conselho Tutelar do Município para o quadriênio 2024-2027, em ato no Salão Nobre da Secretaria de Educação. Elisangela Paula Rezende Acioli, Rafaela Aparecida Paulilo Dantas, Rodrigo de Jesus Brito, Robério Xavier Bomfim e Nair Cavelani Natalin atuarão na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes da cidade.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, vinculado administrativamente ao CMDCA e a Secretaria de Promoção Social, com a finalidade de zelar pelo efetivo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Tem como função defender, orientar e encaminhar as necessidades e demandas locais, visando a garantia dos direitos da criança e do adolescente.

“Desejo êxito aos novos conselheiros no trabalho que terão pela frente. Que todos nós tenhamos a capacidade de enfrentar e entregar uma sociedade mais justa, com valores e conceitos fundamentais que vão ajudar a construir o patrimônio da personalidade dessas crianças. Vamos juntos enfrentar com a coragem de todos os dias para cuidar daquilo que é o bem mais forte e mais precioso do dia a dia nosso que são as crianças”, ressaltou o prefeito. “Que Deus dê muita sabedoria para trabalharmos no direito dessas crianças e adolescentes, com a responsabilidade de olhar e poder fornecer o alicerce fundamental para o desenvolvimento saudável deles”, complementou Rafael Piovezan.

LEIA TAMBÉM: Novos conselheiros tutelares tomam posse em Americana

“Conforme vai passando o tempo vamos vendo o nível de evolução que conseguimos com a proximidade de todos os envolvidos. Isso é muito produtivo. A Promotoria de Justiça está aberta, como sempre esteve para conversas, auxílios e ajudar o que for preciso nesse trabalho, pois nós somos um elo de uma corrente e unidos conseguimos alcançar objetivos maiores”, disse o promotor da Vara da Infância e Juventude, Dr. Luís Fernando Garcia. “Os candidatos cumpriram com o que colocamos nos editais, sempre sendo ordeiros com suas campanhas. E no dia da eleição também respeitaram o processo. Agradeço a todos e, em especial, ao prefeito e a secretária Cristina [Promoção Social] que sempre nos deram apoio para as nossas solicitações”, comentou o presidente do CMDCA, Milton Rogério Alves.

Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito Felipe Sanches, secretários municipais e os vereadores Arnaldo Alves, Esther Moraes e Nilson Araújo e membros de entidades do Município, além de familiares dos conselheiros e demais convidados.

Serviço:

O Conselho Tutelar pode ser acionado por qualquer pessoa sempre que for violado qualquer Direito da Criança e do Adolescente, como situações de violência, abuso, vulnerabilidade social e outras ocorrências que coloquem em risco a vida e a dignidade do menor. O atendimento ocorre na Rua João Lino, 778, no Centro – prédio ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Bárbara d’Oeste.