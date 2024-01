Vacina contra Covid-19 passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação

A vacina contra a Covid-19 passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação a partir deste ano. A exemplo do que ocorre em relação à vacinação contra a gripe, a imunização será voltada para crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos (4 anos 11 meses e 29 dias) e outros grupos prioritários, compostos por pessoas com cinco anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da doença, com indicação de dose anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as vacinas para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, sem necessidade de agendamento. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Crianças

A imunização em crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos (4 anos 11 meses e 29 dias) ocorrerá em esquema de três doses. Crianças que já tenham as três doses, conforme esquema recomendado a partir de 2024, não necessitam ser vacinadas novamente.

Grupo prioritário

Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas e gestantes e puérperas devem receber o imunizante a cada seis meses. Trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, indígenas, ribeirinhos e quilombolas devem receber uma dose anualmente.

Reforço para grupo prioritário

O recebimento do reforço com a vacina Covid-19 bivalente para os grupos prioritários não está condicionado à existência de esquemas prévios de vacinação contra a Covid-19. Qualquer pessoa do grupo prioritário está apta a receber uma dose de reforço da vacina Covid-19 disponível no ano de 2024.

População geral

Vale ressaltar que os esquemas primários de vacinação contra a Covid-19 não mais serão recomendados rotineiramente para as pessoas com cinco anos ou mais de idade que não fazem parte do grupo prioritário.

Contudo, se um indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente (nenhuma dose prévia) ou que tenha recebido apenas uma dose da vacina contra a Covid-19 e optar por se vacinar, poderá iniciar e/ou completar o esquema primário de vacinação que consiste em duas doses da vacina Covid-19 disponível e recomendada para a idade, com intervalo mínimo de quatro semanas entre as doses.

As vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas do Calendário Estadual de Vacinação. Em caso de sintomas gripais ou diagnóstico positivo de Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias para receber a vacinação.

Locais de vacinação no Município:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS do Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa – Telefone: 3457.4954 / 3458.4745

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224