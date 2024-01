Roubou bolsa, tentou fugir, mas rodou pra PM e foi preso

Um auxiliar de produção de 30 anos foi preso após roubar uma bolsa no bairro Mathiensen, em Americana, na manhã desta quarta-feira.

Segundo a Polícia Militar, no local, a vítima disse que um indivíduo, usando da força física, roubou sua bolsa, contendo dinheiro e celulares e passou as características do criminoso e a direção da fuga. Diante das informações, foi realizado o patrulhamento e a equipe visualizou um indivíduo que, ao notar a presença policial, pulou o muro de uma residência e na sequência pulou de volta para rua, já sem camisa e arremessou algo por entre as grades da casa ao lado.

Foi realizada a abordagem e na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O indiciado se encontrava assustado, com sudorese excessiva, além de vários arranhões pelo corpo e dizia a todo momento que não havia pego nada de ninguém. Ao vistoriar a casa com grade, a equipe avistou, R$ 102,00 em espécie e, na casa onde ele havia pulado, foi visualizada a blusa de frio que ele usava no momento em que cometeu o crime.

A vítima reconheceu o indiciado como sendo o autor do crime. O indivíduo foi conduzido até o Hospital Municipal e posteriormente as partes foram encaminhadas até à Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu preso.

