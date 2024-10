Prefeitos chegam favoritos à reeleição este domingo

Os prefeitos da região candidatos à reeleição- Americana Chico Sardelli (PL), Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan (PL) e Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) chegam este domingo favoritos a garantir mais um mandato de 4 anos.

Existe risco de surpresa nas urnas? Sim, claro. Os últimos dias apresentaram alguma tensão e os candidatos de oposição fizeram seu grande esforço para alcançar o eleitor e mostrar-se aptos para que a troca/mudança seja feita.

O NM fez trackings durante 20 dias nas 4 cidades (também em Sumaré) para observar se existiriam mudanças por acontecer, mas os movimentos até a sexta-feira foram pequenos e ou lentos.

As tentativas mais marcantes foram no ‘tapetão’ com o pedido de impugnação da campanha de Chico em Americana, feita pela chapa de Ricardo Pascote (União BR) e a distribuição de jornal contra o Leitinho em Nova Odessa esta madrugada.

Favoritismo sem explosão de votos dos prefeitos

Apesar de ser uma eleição diferente da de 2020, que teve grande emoção por ser troca de governos, a corrida este ano não deve ter votação gigantesca por parte dos vencedores.

Renovação de vereadores

Os bastidores e alguns trackings indicam que a maior renovação de Câmara deve acontecer em Americana. Seja por nomes fortes tentando voltar ou mesmo pela montagem ‘complicada’ de chapas, a tendência é que entre 8 e 11 vereadores deixem o atual mandato (somados os 3 que não disputam um novo mandato).

