São Paulo perde em Cuiabá (0-2) e agora vai lutar pela Libertadores

O São Paulo tropeçou diante do Cuiabá e agora está muito mais distante do sonho do título do Campeonato Brasileiro.

O tricolor ainda viu a busca por alcançar o G4 e a vaga direta para a Libertadores 2025 mais distantes. O Dourado venceu o Tricolor por 2 a 0 na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão, neste sábado (5).

Leia + Sobre todos os Esportes

Com direito a lei do ex, Bruno Alves abriu o placar, que foi ampliado por Clayson ainda no primeiro tempo.

Embora o resultado tenha sido positivo na rodada, o Cuiabá não muda de posição na tabela do campeonato. Agora com 26 pontos, o Dourado se manteve em 19º e penúltimo lugar.

São Paulo mal

Para o São Paulo também não teve alteração. Sem pontuar, continua na quinta colocação, com 47 pontos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP