O domingo da eleição começou com 3 detidos por estar distribuindo em Nova Odessa jornal que continha reportagens contra o prefeito Leitinho Schooder (PSD).

A GCM (Guarda Civil Municipal) deteve em flagrante na madrugada deste domingo (06/10/2024) três suspeitos (um homem e duas mulheres) distribuindo um jornal com FAKE NEWS (acusações falsas) contra o prefeito e candidato à reeleição.

A prisão em flagrante aconteceu por volta das 02h40 da madrugada. Os suspeitos estavam em um veículo Hyundai HB20 na Rua Rio Branco, esquina com a Rua João Bassora, ainda com um pacote do material ilegal.

Eles informaram que já haviam jogado três pacotes do material irregular em residências e estabelecimentos da cidade.

Informações de populares indicam que motociclistas também fizeram a distribuição do material na cidade desde o final da noite de sábado.

A ocorrência de provável crime eleitoral está sendo apresentada neste momento (3h40) na Delegacia do Município, na Rua Rio Branco, no Centro.

O prefeito Leitinho acompanha o registro do flagrante na Polícia Civil.

Mais informações serão divulgadas assim que disponíveis.