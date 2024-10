Menos de duas semanas depois, o fogo (incêndio) volta a atingir o ecoponto da região da Praia Azul em Americana. O incêndio desta noite foi gravado por moradores na noite deste sábado véspera da eleição.

Na semana seguinte ao primeiro incêndio, moradores reclamaram da persistência da fumaça que saía do local.

As informações são de que ninguém ficou ferido no acidente.

As chamas do vídeo parecem ser altas e o tempo fechado e úmido dos últimos dias parece não ter ajudado na contenção do fogo.

Ecoponto e reclamações

Nos últimos anos, pelo menos dois ecopontos da cidade foram alvo de incêndios em Americana.

Em parte, os vizinhos ficam receosos de serem atos criminosos porque acontecem nas noites de dias de finais de semana. O anterior começou no final de um domingo e o de hoje em um sábado.

