Corinthians toma empate no fim e fica no Z4

O Corinthians esteve na frente duas vezes, viu boas atuações de Yuri Alberto e Memphis Depay mas não conseguiu a vitória nem sair da zona de rebaixamento contra o Inter na noite deste sábado.

Leia + Sobre todos os Esportes

O jogo terminou 2 a 2 e o gol dos gaúchos saiu já nos acréscimos. Se ganhasse, o Timão sairia da zona da degola depois de muitas rodadas, mas o gol no final foi uma ducha de água fria nos ânimos alvinegros.

Corinthians nas Copas e no Brasileirão

O Corinthians volta a jogar ainda no Brasileirão no próximo dia 17. O time recebe o Athlético PR em busca de sair do Z4.

Nas copas, o Timão ainda vai encarar o Flamengo pela Copa do Brasil e o Racing (ARG) pela Copa Sulamericana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP