Prefeitura vai aumentar faixa de rolamento da Av Pedroso

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa

os serviços para a ampliação da faixa de rolamento da Avenida Antônio Pedroso, em trecho próximo à ETEC “Professor Dr. José Dagnoni”, no bairro Cidade Nova.

Máquinas e equipes de trabalho atuam para a nova configuração viária do local, que incluirá ainda a implantação de um bolsão de estacionamento em área entre a Avenida Antônio Pedroso e as ruas do Linho e São Luís.

Mais notícias da cidade e região

Santa Bárbara promove orientações na Semana de Mobilização para Prevenção da Febre Maculosa

De 18 a 22 de setembro é marcado com a Semana de Mobilização para Prevenção da Febre Maculosa promovida pelo Governo do Estado de São Paulo. Em Santa Bárbara d’Oeste, a Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (18) com curso de atualização dos técnicos municipais via webinar promovido pela Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado. Como parte da programação, haverá ainda palestras, exposições, visitas e divulgação de material informativo.

Seguindo cronograma permanente das ações de Educação em Saúde, os técnicos do Município realizarão palestras para orientação de alunos da Rede Municipal e Estadual ao longo da semana nesta terça-feira (19) para alunos da Escola Estadual “Profª Maria de Lourdes Beozzo Franchi”, no Parque dos Jacarandás, e na quarta-feira (20) para os alunos da Escola Estadual “Profª Sônia Aparecida Bataglia Cardoso”, na própria unidade escolar, e para educandos do CIEP “Leonel de Moura Brizola”, no Centro Ecológico de Santa Bárbara (CESB), no bairro São Joaquim.



Na agenda da Semana de Mobilização na cidade, por sua vez, os agentes seguem fazendo as visitas para investigação passiva dos Locais Prováveis de Infecção (LPI), de pacientes suspeitos de Febre Maculosa, com o objetivo de determinar o local onde as pessoas foram picadas por carrapatos, contribuindo assim para o mapeamento das áreas de risco no Município.

Além disso, a Prefeitura, por meio do Departamento de Vigilância em Zoonoses, vinculado à Secretaria de Saúde, divulgará um informativo contendo informações importantes para a prevenção da doença.

