Momento que Luísa Sonza confirma término com Chico Veiga durante o Mais Você . pic.twitter.com/qvuCvn2iFA — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

A cantora desabafou sobre relacionamento com Chico: “Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

As crises na relação aconteceram após uma suspeita de traição. Os dois também tiveram algumas brigas por ciúme.