Morre estopinha, primeira pet influencer do Brasil

Considerada a primeira pet influencer do Brasil, a cachorra Estopinha faleceu nesta quarta-feira. A vira-lata foi adotada pelo especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, após ser devolvida duas vezes.

Ela recebeu orientação do tutor que mostrava como uma cachorra com perfil mais agitado poderia sim se adaptar. Estopinha tinha com 775 mil seguidores no Instagram.

“Estopinha se foi… dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída. Catorze anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Significam muito pra gente”, escreveu Alexandre no Instagram.

